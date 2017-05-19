На фестивале яйца "Кукарекино" в Тамбовской области приготовят гигантскую яичницу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В райцентре Сатинка Тамбовской области в воскресенье состоится первый межмуниципальный фестиваль яйца "Кукарекино", сообщает пресс-служба администрации региона.

На фестивале можно будет приобрести живую птицу и продукты птицеводства. Кулинары удивят гостей блюдами из яиц, а главным гастрономическим изыском праздника станет приготовление гигантской яичницы на огромной сковороде, говорится в пресс-релизе.

Здесь же будет организован мастер-класс по изготовлению поделок из яичной скорлупы, центральную праздничную площадь украсит яичное дерево, на которое можно повесить яйцо и загадать желание.

Сильные и смелые смогут посоревноваться в "яичных" состязаниях: "Ловля курицы на время", "Куриные рыцарские поединки", "Чемпионат по метанию яиц", "Поймай яйцо!", "Яичный боулинг" и другие, а для самых маленьких и стильных уже объявлен и будет проведен конкурс на звание Мистера и Миссис "Цыпа".

Специально для праздника в Сатинке написан гимн фестиваля, выбраны главные символы праздника - Петушок и Яичко, которые будут встречать гостей первого фестиваля яйца и провожать к площадкам для игр, ярмарке-продаже и ремесленным рядам, отмечает пресс-служба.