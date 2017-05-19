На Ставрополье завели дело после получения девочкой ожога от выпитого сока

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Буденновском районе Ставропольского края по факту получения ожога четырехлетней девочкой после употребления сока, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело заведено по пункту "б" части 2 статьи 238 (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.

"В настоящее время по уголовному делу для установления состава жидкости, находившейся в упаковке сока, назначена судебно-химическая экспертиза, устанавливаются обстоятельства ее приобретения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где купили фруктовый сок. Когда они вернулись домой, девочка выпила этот сок и получила химический ожог ротовой полости. Ребенок был госпитализирован.

После сок попробовал дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения, но им госпитализация не потребовалась.

Роспотребнадзор приостановил реализацию партии сока, который вызвал у ребенка химический ожог.

По данным ведомства, в этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее, "указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране".