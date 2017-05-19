В Думу внесен законопроект об ограничении срока задержания пьяных 2 сутками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому общий срок вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, не должен превышать 48 часов с момента его задержания.

Соответствующий проект закона в пятницу размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В проекте закона указывается, что в настоящее время составлять протокол об административном правонарушении в отношении лица, находящегося в состоянии опьянения, можно только после его вытрезвления, поскольку, в противном случае, не будет условий, позволяющих ему "надлежащим образом своевременно и полно уяснить мотивы административного задержания, а также характер и объем предъявляемых претензий в нарушении действующего законодательства".

В то же время в соответствии с ч.2 ст.22 Конституции до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

В связи с этим законопроектом устанавливается, что общий срок вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления и административного задержания не может превышать 48 часов.

Данный проект закона внесен для реализации постановления Конституционного суда РФ от 17 ноября 2016 года.

КС РФ признал не соответствующим Конституции положение КоАП, согласно которому срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления и допускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов.