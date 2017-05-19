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В Пскове одного из организаторов акции оппозиции 26 марта приговорили к штрафу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Псковский городской суд приговорил к штрафу в размере 10 тыс. рублей одного из организаторов несогласованной акции оппозиции, прошедшей в Пскове 26 марта, Николая Кузьмина. Об этом сообщил "Интерфаксу" член координационного совета местного отделения общественно-политического движения "Открытая Россия" Алексей Малов.

У Кузьмина не было бейджа организатора акции, что является нарушением статьи 20.2 КоАП РФ, сказал Малов.

Ранее в действиях еще двух участников акции - Дмитрия Маркова и Артема Милушкина - суд не нашел состава правонарушения - их дела были прекращены по итогам заседаний на минувшей неделе.

Как сообщалось, 26 марта в Пскове сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых участников несогласованной акции оппозиции за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Среди задержанных были организатор акции Павел Чернов, член координационного совета местного отделения общественно-политического движения "Открытая Россия" Алексей Малов, а также известный фотограф Дмитрий Марков.

Теги: Псков
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