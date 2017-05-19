Обязывающий депутатов уведомлять о встречах с избирателями законопроект прошел 2 чтение в ГД

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий депутата уведомлять власти о встрече со своими избирателями на улице, на такие встречи предлагается распространить действие закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Поправки, внесенные депутатом-"единороссом" Ириной Белых, определяют, что встреча депутата со своими избирателями является публичным мероприятием.

Поправки устанавливают две формы проведения встреч депутатов всех уровней со своими избирателями: первая - в помещениях, специально отведенных местах и на внутридомовых территориях, вторая форма - проведение встреч с избирателями в форме публичных мероприятий - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В соответствии с поправками, во время встречи депутатов с избирателями в помещениях, специально отведенных местах и внутридомовых территориях не будет требоваться уведомление органов власти.

О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней. Для всех остальных граждан в настоящее время действует правило, что уведомление нужно подавать в период не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения планируемого публичного мероприятия.

Вводится административная ответственность за воспрепятствование проведению встреч депутатов Госдумы с избирателями.

Депутаты разных фракций разошлись в оценке законопроекта. Так, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что законопроект "Единой России", регулирующий встречи депутатов с избирателями, ляжет "позорным пятном" на Госдуму седьмого созыва.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь отметил, что цель законопроекта в том, чтобы встречи с депутатами не путали с митингами, которые просто организуются депутатами.