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При осмотре места ликвидации боевиков в дагестанском селе нашли взрывное устройство

Есть обновление от 20:38

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Готовое к применению самодельное взрывное устройство и большое количество оружия обнаружено при осмотре дома в дагестанском селе Карамахи, где укрывались уничтоженные боевики.

"При проведении осмотра частного дома, в котором укрывались нейтрализованные бандиты, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: гранатомет, пулемет, автоматы, пистолет, гранаты, компоненты для изготовления взрывных устройств", - говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, найдено "готовое к применению СВУ общей мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также атрибутика запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, снаряжение, предназначенное для длительного пребывания в горно-лесистой местности".

Ранее в пятницу в НАК сообщили, что "ночью в рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Буйнакском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов селения Карамахи была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. Силами спецподразделений органов безопасности указанная группа была блокирована".

"В ходе последовавшего боестолкновения бойцами спецназа ФСБ четверо бандитов были нейтрализованы. В результате боестолкновения потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорилось в сообщении.

"Указанные бандиты представляли собой остатки так называемой "кадарской" бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом", - отмечалось в сообщении.

По данным НАК, на счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

Теги: Дагестан
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