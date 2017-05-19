В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после спецоперации в селе Карамахи Буйнакского района, где боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц)", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи отмечают, что все детали устанавливаются.

По данным СК, "19 мая 2017 года в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов специальных оперативно-поисковых мероприятий, в домовладении, принадлежащего 36-летнему жителю села Карамахи Буйнакского района Республики Дагестан, заблокированы четверо вооруженных мужчин. На законные требования стражей правопорядка сдаться и сложить оружие, участник незаконного вооруженного формирования произвели прицельную стрельбу в их сторону, отмечаю в СК.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что четверо боевиков ликвидированы в селе Карамахи.