Дослественная проверка проводится по факту обрушения дома в Сочи из-за хлопка газа

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели одного человека и ранении еще одного в результате обрушения одноэтажного дома в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

По данным управления, вечером в пятницу в правоохранительные органы Сочи поступило сообщение о хлопке газа в одной из частных одноэтажных построек с цокольным этажом по улице Грибоедова в Хостинском районе с последующим обрушением.

"По имеющейся информации в домовладении находилось два человека- предположительно женщина 1967 г.р. и молодой человек 1992 г.р. В ходе разбора завалов извлечен пострадавший молодой человек и доставлен в больницу. Также обнаружено тело одного погибшего, личность которого устанавливается", - сказал сотрудник СУ СКР.

По его словам, на месте работают следователь совместно со следователем-криминалистом следственного управления, а также сотрудники МЧС. По данному факту организована доследственная проверка. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее о гибели женщины и ранении мужчины при обрушении дома в результате хлопка газа в Сочи "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах региона.