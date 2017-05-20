Чартерный рейс из Екатеринбурга в Китай задержался почти на 13 часов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Ай Флай" из Екатеринбурга в Санья (Китай) задерживается почти на 13 часов, свидетельствуют данные онлайн табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Самолет должен был вылететь ночью в 00:25 по местному времени, сейчас в качестве времени вылета указано 13:00 субботы. В качестве причины задержки указано позднее прибытие самолета.

В сообщении на онлайн табло указано, что лайнер, следующий по маршруту Санья - Новосибирск - Екатеринбург, должен был прилететь в аэропорт "Кольцово" в пятницу в 22:25, однако его прибытие ожидается в субботу в 11:05 по местному времени.

В аэропорту "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что рейс чартерный, пассажирам предоставлено горячее питание. Получить комментарий авиакомпании не удалось.