Что произошло за день: суббота, 20 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира. Подопечные Олега Знарка после двух периодов вели в матче против канадцев 2:0, но в итоге уступили на стадии полуфинала со счетом 2:4. Соперник россиян по матчу за бронзовые медали определится в противостоянии Швеция - Финляндия.



- Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограничений. Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, РФ требует от органа по разрешению споров ВТО провести консультации в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении России.

- Мобильный оператор Yota пообещал компенсации в размере до 20 млн рублей абонентам, которые пострадали от пятничного сбоя сети "Мегафона".

- Украина на пять лет ввела антидемпинговую пошлину в отношении шоколадных изделий из России.

- В Иране состоялись президентские выборы. Хасан Рухани переизбран на этот пост, он набрал около 59% голосов. Он заверил, что цель его страны - дружба с другими государствами.

- Председатель комиссии Мосгордумы по жилищной политике Степан Орлов считает, что федеральный закон о реновации может быть принят до конца лета 2017 года, а первые дома рамках программы можно построить уже через полтора-два года.