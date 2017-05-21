Один человек погиб и восемь пострадали в результате ДТП в Омске

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей и микроавтобусом в Кировском округе Омска, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области в воскресенье.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля "Хонда Аккорд" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Тойота Камри", двигавшимся попутно. После этого автомобиль "Хонда" выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-322132.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Хонда" скончался на месте происшествия. Водитель "ГАЗели" и 7 его пассажиров: мужчина 1977 года рождения, женщины 1978 и 1986 годов рождения, девочка 2014 года рождения, мальчики 2005, 2012 и 2013 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус двигался не по маршруту.