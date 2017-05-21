В Подмосковье к тушению пожара на складе привлекли вертолет Ми-8

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Для тушения пожара на складе в подмосковном Лыткарино задействовали вертолет, сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"К ликвидации пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на месте развернута лаборатория для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе. "Превышений не зафиксировано", - сказали в МЧС.

Ранее площадь пожара на складе увеличилась до 2,4 тыс. кв. метров.

Двухэтажный склад загорелся в подмосковном Лыткарино утром в воскресенье, информации о пострадавших нет. Всего к тушению привлечено 108 человек и 28 единиц техники.