Поклонская предложила Transparency International обменяться данными об имуществе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности показать свое имущество Transparency International в том случае, если они "покажут свое".

"Впрочем, готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое", - написала Н.Поклонская в воскресенье на своей странице в твиттере.

В минувшую субботу замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал на своей страничке в фейсбуке: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". Такое заявление он сделал в ответ на предложение депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Поклонской провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

После этого председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициировал проверку высказываний Шуманова в отношении Поклонской.