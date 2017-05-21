В Пензенской области начались поиски пропавшей женщины с ребенком

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Пензенской области начали проверку по факту исчезновения женщины и ее 4-летней дочери, о судьбе которых ничего не известно уже четыре дня, сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

"В Пензенской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения женщины и ее малолетней дочери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 32-летняя женщина не выходит на связь с родственниками с 17 мая. Также ничего не известно и о судьбе ее 4-летней дочери. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.