Два человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ДТП в Ульяновской области унесло жизни двух человек, еще трое госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального УМВД.

"Авария произошла на 12-м километре трассы Большие Ключищи-Сенгилей. 67-летний водитель автомашины Chevrolet Lanos при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение автомашиной Mazda 3.

В результате ДТП 61-летняя пассажирка Chevrolet и 28-летний пассажир Mazda от полученных травм скончались на месте происшествия, оба водителя и еще один пассажир Mazda с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.