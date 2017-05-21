Река подмыла дамбу в станице Отрадная на Кубани

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Отрадненском районе Краснодарского края в воскресенье вечером из-за повреждения дамбы на реке Уруп, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

"В 19:30 мск в районе стп Отрадная на реке Уруп обнаружен подмыв берегового укрепления реки, длиной около 38 метров. Угрозы подтопления нет", - говорится в сообщении.

В сложившейся обстановке комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Отрадненского района ввела на территории муниципального образования режим "Повышенная готовность".

На месте работает оперативная группа Отрадненского пожарно спасательного гарнизона Главного управления МЧС РФ по краю.

По информации пресс-службы, для укрепления дамбы на реке Уруп организована заготовка крупногабаритного камня. Работы по ликвидации подмыва планируется завершить не позднее 23 мая.