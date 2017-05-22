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Военные беспилотники начали мониторинг пожаров на Дальнем Востоке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Расчеты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, приступили к мониторингу пожаров и разливов рек вблизи военных объектов и населенных пунктов.

"Ежедневно с помощью беспилотников "Орлан-10" обследуется более 1 тыс. кв. километров местности. Мониторинг проводится в наиболее опасных участках, которым угрожают подтопление и пожары. Данные модели оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания", - сообщает пресс-служба ВВО.

В штабе объединения ведется круглосуточный контроль паводковой и пожароопасной обстановки в регионах дислокации воинских частей для оперативного маневра силами и средствами. Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ.

Теги: Россия, Восточный военный округ
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