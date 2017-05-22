Снаряд обнаружен в одном из дворов Белогорска в Амурской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Артиллерийский снаряд обнаружен во дворе жилого дома в городе Белогорск Амурской области, территория оцеплена. Как отмечается в официальной сводке Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), боеприпас обнаружен накануне при проведении земляных работ в районе жилого дома по ул. Никольское шоссе, 14.

Сотрудники полиции обеспечили охрану места обнаружения боеприпаса до прибытия военных. Военкомат направил заявку на выделение группы разминирования воинской части, дислоцированной в поселке Екатеринославка.

Это уже не первая находка боеприпасов в Приамурье. На прошлой неделе недалеко от города Сковородино Амурской области найдено около полусотни противотанковых мин. Группа разминирования должна ликвидировать их в понедельник.

Также в мае в Приамурье уничтожены 11 авиационных бомб, предположительно времен Великой Отечественной войны. Они были обнаружены в 18 километрах севернее села Антоновка на заброшенном военном полигоне.