Два десятка домов подтоплены в Омской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Поднявшаяся вода в Иртыше затопила 21 дом и 56 участков на юге Омской области, сообщает Главное управление МЧС России по региону. В Черлакский район Омской области направлены аэромобильная группировка из 50 человек и 9 единиц техники для безаварийного прохождения паводкового периода

"На данный момент подтоплен 21 дом и 56 приусадебных участков в жилмассиве Затон", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, уровень воды в реке Иртыш у районного поселка Черлак составляет 636 см (снижение на 1 см за 12 часов).

"На ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 5 см, увеличение количества подтопленных домов", - сообщает пресс-служба.

На территории района в здании гимназии развернут пункт временного размещения, способный принять 200 человек. Отмечается, что угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков существует в Усть-Ишимском районе на севере региона.