Пьяный водитель школьного автобуса задержан в Башкирии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД задержали в Чекмагушевском районе Башкирии водителя школьного автобуса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

"Накануне в 11 часов дня в Чекмагушевском районе на улице Кольцевой села Чекмагуш сотрудниками ГИБДД был остановлен школьный автобус ГАЗ-3221, который направлялся за детьми. При проверке документов сотрудники полиции выявили у 45-летнего местного жителя признаки алкогольного опьянения. При медицинском освидетельствовании их опасения подтвердились", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Со слов мужчины, он употреблял спиртное вечером.

На нарушителя составлен материал по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ. Кроме того, на должностное лицо, выпустившее на линию пьяного водителя, был составлен административный материал по ст. 12.31 КоАП РФ.