В Рыбинске ребенок умер после наезда автомобиля на переходе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Один из двух детей, попавших под колеса "Нивы" на пешеходном переходе в Рыбинске, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Управления МВД по Ярославской области.

Мальчик 2008 года рождения скончался от травм, полученных в результате ДТП на нерегулируемом переходе, второй пострадавший находится в больнице. Водитель в момент столкновения был трезв, в настоящее время он задержан, сказал собеседник агентства.

По его данным, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека).

Накануне вечером на "зебре" на улице Губкина в Рыбинске автомобиль "Нива" сбил двух детей 2008 и 2009 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.