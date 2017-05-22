В Госдуме выступили за принятие закона о молодежной политике

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме считают необходимым принять закон "О государственной молодежной политике" и госпрограмму "Молодёжь России".

"В связи с тем, что нормативными правовыми актами сферы государственной молодежной политики урегулирована лишь часть вопросов в указанной сфере, участники парламентских слушаний указали на необходимость принятия базового нормативного правового акта, который создаст правовую основу государственной молодежной политики", - говорится в проекте рекомендаций слушаний на тему "О молодежной политике в РФ".

Согласно проекту рекомендаций, правительству РФ, Минобрнауки и другим заинтересованным ведомствам предлагается рассмотреть возможность подготовки федерального закона "О государственной молодежной политике" и дополнения действующего законодательства положениями, которые устанавливают ответственность между федеральными, региональными и муниципальными органами власти в сфере молодежной политики.

По итогам слушаний предполагается рекомендовать кабинету министров инициировать подготовку и принятие госпрограммы РФ "Молодёжь России".

Участники слушаний считают необходимым уделять больше внимания "воспитанию патриотически настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи".

Слушания проходят в понедельник в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина и при участии лидеров всех парламентских партий, депутатов, представителей правительства, администрации президента, общественности.