Из-за звонка о минировании в штабе Навального в Томске возбудили дело

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полиция Томска возбудила уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании бизнес-центра во время встречи оппозиционера Алексея Навального с активистами в марте, сообщила агентству "Интерфакс" координатор штаба Ксения Фадеева в понедельник.

"Мне пришел официальный ответ от городского отдела УМВД, что по сообщению о минировании здания на улице Беленца, 9/1 во время встречи активистов с Навальным было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сказала Фадеева.

Она отметила, что дело возбудили в конце марта, однако известно об этом стало только сейчас.

"Никого из томского штаба Навального на допрос по данному делу не вызывали", - добавила Фадеева.

Как сообщалось, 17 марта во время встречи Навального в Томске с потенциальными волонтерами в помещение зашли сотрудники полиции, которые заявили, что поступило сообщение о заложенной в здании бомбе и потребовали всех покинуть здание. Оппозиционер продолжил встречу с активистами на улице.