В "Единой России" призвали вдвое уменьшить отличникам плату за обучение в вузах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Студенты, учащиеся в вузах на коммерческой основе на "отлично", должны платить 50% от стоимости обучения, заявил в понедельник вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой.

"Давайте облегчим тем, кто действительно хорошо учится, бремя расходов на высшее образование. Пусть отличники платят за это образование вполовину меньше. Это реально сделать", - сказал Толстой на парламентских слушаниях в Госдуме на тему молодежной политики в РФ.

Кроме того, парламентарий высказался за возвращение российскому образованию воспитательной функции.

"Образование не является услугой, школам и вузам должна быть возвращена воспитательная функция, нужно вернуть людям интерес к истории и культуре своей страны, интерес к книгам. Нужно привить (студентам - ИФ) навыки безопасного поведения в интернете", - сказал Толстой, отметив еще одну проблему в современной образовании: "нет помощи в определении с будущей профессией".