Два медведя вырвались на свободу в частном зоопарке в Приамурье

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Охотоведы застрелили двух бурых медведей, которые выбрались из клетки в частном зоопарке "Дом природы" в селе Ивановка Амурской области, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" глава администрации Ивановского района Владимир Кондратьев.

"Медведи каким-то образом взломали клетку и начали хозяйничать на территории зоопарка. Пообедали мелкими животными, до которых смогли добраться. Насколько мне известно, пострадали птицы. После попытались перелезть через забор. Сотрудник зоопарка вызвал подмогу", - сказал собеседник агентства.

Животных застрелили местные охотоведы, прибывшие к зоопарку.

Всего в Ивановском "Доме природы" содержится около 150 животных.