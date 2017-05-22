Поджегший венки у Вечного огня житель Cаратовской области отправлен под домашний арест

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд в городе Балашове Саратовской области избрал меру пресечения для 24-летнего местного жителя, подозреваемого в сжигании венков на мемориале, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

По ходатайству следствия суд отправил молодого человека под домашний арест, говорится в пресс-релизе.

В ночь на 19 мая компания гуляла в одном из увеселительных заведений, а потом отправилась в городской парк. Там один из подвыпивших молодых людей сжег на пламени "Вечного огня" венки, возложенные к монументу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Все венки сгорели дотла.

По "горячим следам" полиция задержала подозреваемого в поджоге. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).