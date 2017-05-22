Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконное распространение SIM-карт

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное распространение SIM-карт, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Согласно внесенному законопроекту, с июня 2018 года существенно увеличатся штрафы за незаконное распространение SIM-карт. Для граждан они составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Такие же штрафы предусмотрены за распространение SIM-карт неуполномоченными лицами", - цитирует Бокову пресс-служба Совета Федерации.

При этом иностранцам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением либо арест на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы России, отметила сенатор.

"Необходимость законодательных мер вызвана продолжающимися случаями распространения SIM-карт с рук, без заключения договора и в неустановленных местах. Бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях", - пояснила Бокова.

Со своей стороны Клишас отметил, что в настоящее время компании-операторы сотовой связи зачастую не могут получить от корпоративных клиентов данные об их сотрудниках - пользователях SIM-карт: в рамках действующего законодательства юридические лица и индивидуальные предприниматели не несут административной ответственности за то, что не предоставляют этих сведений.