Музею-заповеднику "Павловск" посвятили сорт сирени

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В честь государственного музея-заповедника "Павловск" назвали сорт сирени, рассказала генеральный директор ГМЗ Вера Дементьева на пресс-конференции в понедельник.

Говоря о новых программах музея в этом сезоне, Дементьева отметила, что 27-28 мая в Павловске пройдет фестиваль "Сиреневый променад". Помимо традиционных прогулок по парку гости смогут насладиться видом и ароматом сразу нескольких сортов сирени. Один из них - "Воспоминание о Павловске" - выращен специально для заповедника, новый сорт сирени вывела Тимирязевская академия.

Директор музея рассказала, что в прошлом году его посетили около 1,5 млн человек.

"Это очень хорошая цифра для нашего музея. Третий год мы уже "переваливаем" за миллион, в прежние годы было около 900 тысяч. Почти 60% наших гостей - это петербуржцы, ведь Павловск - это любовь каждого жителя Петербурга", - рассказала она.

Дементьева также поделилась планами открытия масштабной выставки, посвященной 100-летию государственных музеев-заповедников Петербурга. Музейная жизнь императорских дворцов началась в 1918 году, отметить юбилей планируется выставкой в ЦВЗ "Манеж".

Также, по словам директора ГМЗ "Павловск", с этого сезона заповедник совместно с министерством обороны начал сплошную очистку территории парка от взрывоопасных предметов. Оставшиеся со времен Великой Отечественной войны боеприпасы регулярно находят на территории заповедника, однако до настоящего момента полного обследования парка не было.