Росгвардия опровергла сообщения об убийстве своего сотрудника в Чечне

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Росгвардия в понедельник назвала не соответствующими действительности появившиеся в СМИ сообщения об убийстве ее сотрудника в Чечне.

"22 мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация о якобы убийстве в Чеченской Республике сотрудника Росгвардии по дискриминирующим признакам. Сообщаем, что данная информация не соответствуют действительности", - сообщили в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ.

"Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в рамках доследственной проверки не выявлено", - подчеркнули в Росгвардии.

Ранее в "Новой газете" появилось сообщение, что в Чечне был убит сотрудник Росгвардии с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала материал о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. По ее данным, более ста​ человек были задержаны по подозрению в гомосексуальности, а также, как сообщалось, несколько человек были убиты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения. 13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.