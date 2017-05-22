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Российских дипломатов удивил ажиотаж со стороны США вокруг поставок ПЗРК Венесуэле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона подчеркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение и есть впечатление, что он создается искусственным путем", - сказал Ульянов.

Он отметил, что "никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго".

"В данном случае никаких ограничений нет и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна", - подчеркнул Ульянов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.

Теги: МИД, США, Венесуэла
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