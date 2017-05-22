Трое школьников повредили более 150 могил на кладбище в Свердловской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полицейские установили личности подростков, которые занимались паркуром на кладбище в поселке Билимбай (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в понедельник.

Накануне в полицию поступило заявление от жительницы поселка о том, что на кладбище испорчены памятники на могилах ее родителей.

Полицейские выехали на место и установили, что повреждены 157 надгробных стел, 53 из которых не подлежат восстановлению, говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых вандалов. Ими оказались трое пятиклассников местной школы.

В присутствии законных представителей они рассказали, что занимались паркуром на кладбище, в результате чего повредили памятники.

Отмечается, что один из подростков воспитывается в благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете.

В настоящее время по факту разрушения памятников проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, пострадавшие граждане могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба.