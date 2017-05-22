Прокуратура попросила девять лет тюрьмы для экс-главы ФСИН Реймера

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение требует признать бывшего главу ФСИН России Александра Реймера виновным в хищении 2,7 млрд рублей при закупке электронных браслетов и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу признать Реймера виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима и штрафом в миллион рублей", - сказал гособвинитель в Замоскворецком суде Москвы в понедельник.

Также прокуратура просит признать виновным и приговорить бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова к 6 годам в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей, для последнего фигуранта - директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова прокурор попросила 7 лет колонии общего режима. Кроме того, прокуратура просит лишить фигуранта специальных званий и государственных наград.

Гражданский иск ФСИН России на сумму 3,4 млрд рублей прокуратура просит оставить без рассмотрения. И рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно обвинительному заключению, Реймер в июне 2011 года, решил не проводить открытый аукцион на закупку электронных браслетов, а передал заказ единственному поставщику - компании "Мета".