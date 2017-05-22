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Изъятие у тещи Ходорковского $120 тыс. в качестве вещдока признали законным

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным удержание 120 тысяч долларов, изъятых у тещи экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в качестве вещественного доказательства по делу о легализации денежных средств.

"Постановление Бассманного суда от 3 марта оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в понедельник.

В начале марта Басманный суд отклонил жалобу на изъятие у тещи Ходорковского Лидии Куклиной 120 тыс. долларов из банковской ячейки в качестве вещдока. Ее представитель Сергей Бадамшин просил признать решение суда незаконным, так как, по его словам, эти деньги были получены его доверительницей после продажи земли.

Однако прокурор Валерий Лахтин заявил, что деньгами распоряжались третьи лица, но организатором схемы, по данным Следственного комитета, был Ходорковский.

Дела Хородковского и Лебедева

Ходорковский и бывший руководитель МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев были арестованы в 2003 году. В мае 2005 года их приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов, позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет каждому.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителям ЮКОСа назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Решение было обжаловано в нескольких инстанциях, и впоследствии Верховный суд РФ снизил срок до 10 лет восьми месяцев по совокупности приговоров.

Согласно решению по гражданскому иску, который Федеральная налоговая служба заявила в рамках процесса по первому делу в Мещанском суде Москвы, с Ходорковского и Лебедева должны взыскать 17 млрд рублей. Бывший руководитель "ЮКОСа" выражал несогласие с этим постановлением, кроме того, документ обжаловал уполномоченный по правам человека при президенте РФ Владимир Лукин. Обращение прошло несколько инстанций и дошло до Верховного суда РФ, однако добиться отмены решения о взыскании не удалось.

Осенью 2013 года в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что всего в рамках сводного исполнительного производства с Лебедева и Ходорковского взыскано 132,8 млн руб., большая часть этой суммы - цена подмосковного участка Лебедева, у Ходорковского нашли два мотоцикла и продали их.

20 декабря 2013 года МХодорковский был помилован указом президента РФ, вышел на свободу и вылетел в Берлин. Спустя месяц президиум Верховного суда РФ снизил Лебедеву срок наказания и постановил освободить его из колонии.

Теги: Михаил Ходорковский, Лидия Куклина
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