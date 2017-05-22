Что произошло за день: понедельник, 22 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще два российских военнослужащих погибли в Сирии. Как сообщает издание "Город на Бире" (Биробиджан), капитан Евгений Константинов пришел на помощь раненому товарищу и погиб в бою с террористами. Майор, которого он пытался спасти, также не выжил.

- Суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей.

- Гражданин Турции Алпарслан Челик, подозреваемый в убийстве российского летчика Олега Пешкова, приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном владении оружием.

- На 79-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин.

- В Москве верующим предоставили возможность поклониться мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл уверен, что Николай Чудотворец ответит на молитвы паломников, которые придут к его мощам, привезенным из Италии в Россию.

- Дмитрий Медведев прибыл в Турцию на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Он присутствовал на подписании в Стамбуле совместного заявления о двустороннем снятии ограничений в торговле. Медведев подтвердил. что снятие ограничений на торговлю с Турцией не коснется поставок в РФ турецких томатов. А также российский премьер заявил, что рост ВВП России в 2017 году составит порядка 2%.

- Житель Сочи выиграл в лотерею "Гослото "6 из 45" рекордный для России приз в размере почти 365 млн рублей.

- СМИ сообщили, что в Чечне был убит сотрудник Росгвардии с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В Росгвардии опровергли эти утверждения.

- Дмитрий Рогозин сообщил, что "Роскосмосу" было дано поручение проработать вопрос создания альтернативы Международной космической станции (МКС) в рамках объединения БРИКС.