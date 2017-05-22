Бизнесмена объявили в международный розыск за дачу взятки экс-главе Марий Эл

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Учредитель фабрики "Акашевская" в Марий Эл Николай Криваш объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки Леониду Маркелову в бытность последнего главой республики, передает корреспондент "Интерфакса".

"Криваш скрылся от предварительного следствия и объявлен в международный розыск", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в понедельник, где рассматривается просьба следствия об аресте о заочном аресте бизнесмена.

В свою очередь адвокат Игорь Трунов заявил, что его подзащитный находится в больнице Тель-Авива, где проходит реабилитацию после операции. "Надлежащие документы, подтверждающие, что Криваш по уважительной причине не явился в суд, имеются в материалах дела", - отметил он.

Кривашу 20 апреля было заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ).

Кроме того, следователь на заседании просил приобщить к материалам дела справку о возбуждении управлением ФСБ по Марий Эл 8 декабря 2016 года уголовного дела в отношении руководства птицефабрики "Акашевская" о хищении бюджетных средств в 2013-2016 годах.

Оно возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Узнав о возбуждении уголовного дела, Криваш скрылся от следствия", - заявил следователь.

Адвокаты Трунов и Людмила Айвар отметили, что возбуждено дело о мошенничестве по факту, а не в отношении конкретного лица, а обвинение их подзащитному так и не было предъявлено. "Данная справка от ФСБ о том, что возбуждено уголовное дело (о мошенничестве) ни в коей мере не свидетельствует о наличие претензий к Кривашу, пока данные претензии не будут выражены в определенном процессуальном документе (постановлении о привлечении в качестве подозреваемого, обвиняемого)", - отметила Айвар.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо - директора ООО "Телекомпания 12 Регион" Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Н.Криваш, по словам его адвоката Игоря Трунова, не признает виныу, а в настоящее время находится за границей на лечении.

Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), Кожановой - в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Решением Басманного суда Москвы от 14 апреля оба отправлены под стражу до 12 июня.

ЗащитаМаркелова обжаловала возбуждение в отношении него уголовного дела.

В рамках уголовного дела Басманным судом Москвы 20 апреля был наложен арест всего на 23 объекта недвижимости Маркелова: земельные участки, здания и помещения как в Москве, так и в Марий Эл. По словам его адвоката Сергея Севрука, в том числе арестованы две квартиры в Йошкар-Оле, одна в Москве и два объекта недвижимости мачехи экс-главы региона. Также арестованы дом и земельный участок Кожановой в столице Марий Эл.