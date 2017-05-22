В Ижевске рецидивист взял в заложники свою бывшую сожительницу и ее дочь

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и управления Росгвардии по Удмуртии приняли участие в освобождении двух заложниц в Ижевске в понедельник вечером, сообщило МВД по республике.

Как сообщается, в 15:44 по московскому времени в полицию поступила информация о том, что мужчина, угрожая пистолетом, удерживает в комнате одного из общежитий на улице Карла Маркса женщину и ее 16-летнюю дочь.

"На требования сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой женщину и ее дочь отпускать отказывался", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина является неоднократно судимым жителем Свердловской области, а в заложники взял свою бывшую сожительницу и ее дочь. На переговорах он выдвинул только одно требование: дать время поговорить с женщиной.

"На протяжении двух часов с мужчиной велись переговоры руководителями МВД и Росгвардии. В процессе переговоров удалось договориться выпустить из комнаты 16-летнюю дочь женщины", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как заявили в ведомстве, в ходе дальнейших переговоров мужчина покончил с собой.

"Женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пострадали. С ними работает психолог", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают следователи управления СКР по Удмуртии.