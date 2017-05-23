Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года
В России

Валентина Матвиенко заявила об обнадеживающих сигналах в отношениях России и США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано, но есть серьезная почва для взаимодействия и появились обнадеживающие сигналы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Договоренность о создании совместной рабочей группы, визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москву и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, предстоящая встреча президентов двух стран на саммите "двадцатки" в Гамбурге - всё это, несомненно, обнадеживающие сигналы. Не только для России и Соединённых Штатов, но и для всего международного сообщества", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".

"Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано. Но диалог идет, и диалог интенсивный", - отметила спикер.

По ее словам, именно от российско-американских отношений зависит в немалой степени политическая атмосфера в мире и прежде всего такой её важнейший компонент, как безопасность.

"Конечно, мы в полной мере отдаем себе отчёт в том, что в истеблишменте США немало противников улучшения отношений с Россией. И их влияние достаточно велико, оно даёт себя знать и в действиях Белого дома, мы это видим. Дональду Трампу просто связывают руки", - полагает спикер.

Однако на другой чаше весов, по ее мнению, понимание немалой частью американцев и мировой общественностью того, что курс, которым следовала предыдущая администрация США, не просто тупиковый, но чреватый тяжёлыми последствиями.

По словам Матвиенко, в мире накопился целый ряд вопросов, решение которых невозможно без открытого и равноправного диалога Москвы и Вашингтона, без достижения взаимных договоренностей.

"В ряду этих проблем на первом месте - борьба с международным терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, в других "горячих точках". Сохраняют актуальность вопросы противодействия распространению ядерного оружия, сотрудничество в освоении космоса, сохранении окружающей среды", - сказала она.

Всё большее значение приобретает защита от кибератак, других рисков, связанных с научно-техническим прогрессом, не говоря уже о развитии двустороннего торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, культурного сотрудничества, полагает спикер СФ.

"В общем, почва для взаимодействия России и США имеется. Сейчас всё упирается в добрую волю американской стороны. Мы, российские парламентарии, готовы сделать все от нас зависящее для возобновления и углубления такого процесса. Сенат и Палата представителей знают нашу позицию", - подчеркнула Матвиенко.

Теги: Валентина Матвиенко, Россия, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС
Дмитрий Рогозин напомнил, что пока есть договоренность с США о работе на Международной космической станции до 2024 годаПодробнее
СМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
Оба российских офицера, служивших в Сирии военными советниками, погибли в начале маяПодробнее
МВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкогольМВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь
Предполагается, что непрохождение медосвидетельствования будет наказываться строже, чем само вождение в нетрезвом видеПодробнее
Суд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банкаСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Банк "Церих" требовал с певца 25 млн рублей залога по кредитуПодробнее
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Серийного производства не планируетсяПодробнее
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Прокуроры требовали шесть месяцев ареста для фигурантов дела о растрате 220 млн рублейПодробнее
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаЗа следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
Это следует из базового прогноза для конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года, пишет газета "Коммерсантъ"Подробнее
СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябреПодробнее
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото
22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам годаСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Полиция Манчестера сообщила о жертвах инцидента на стадионе
На стадионе в Манчестере прозвучали хлопки
Валентина Матвиенко заявила об обнадеживающих сигналах в отношениях России и США
Денис Глушаков назван лучшим футболистом сезона
Спецдокладчик ООН по Белоруссии сообщил о резком ухудшении ситуации с правами человека
Президент Филиппин прибыл в Москву
Суд заочно арестовал обвиняемого во взятке экс-главе Марий Эл
Финские историки пригласили российских коллег изучить имперский период Финляндии
Юристы Флинна объяснили отказ предоставить Сенату документы о контактах с РФ
В Ижевске рецидивист взял в заложники свою бывшую сожительницу и ее дочь
Саудовский король назвал визит Трампа поворотной точкой в отношениях двух стран
Бизнесмена объявили в международный розыск за дачу взятки экс-главе Марий Эл
Росгвардия не будет создавать свой угрозыск
В ООН призвали КНДР прекратить запуски баллистических ракет
Партнерами Google в РФ по запуску платежной системы Android Pay стали 13 банков
Полиция Индонезии арестовала 141 посетителя "гей-вечеринки"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи