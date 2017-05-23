Валентина Матвиенко заявила об обнадеживающих сигналах в отношениях России и США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано, но есть серьезная почва для взаимодействия и появились обнадеживающие сигналы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Договоренность о создании совместной рабочей группы, визит государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москву и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, предстоящая встреча президентов двух стран на саммите "двадцатки" в Гамбурге - всё это, несомненно, обнадеживающие сигналы. Не только для России и Соединённых Штатов, но и для всего международного сообщества", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".

"Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано. Но диалог идет, и диалог интенсивный", - отметила спикер.

По ее словам, именно от российско-американских отношений зависит в немалой степени политическая атмосфера в мире и прежде всего такой её важнейший компонент, как безопасность.

"Конечно, мы в полной мере отдаем себе отчёт в том, что в истеблишменте США немало противников улучшения отношений с Россией. И их влияние достаточно велико, оно даёт себя знать и в действиях Белого дома, мы это видим. Дональду Трампу просто связывают руки", - полагает спикер.

Однако на другой чаше весов, по ее мнению, понимание немалой частью американцев и мировой общественностью того, что курс, которым следовала предыдущая администрация США, не просто тупиковый, но чреватый тяжёлыми последствиями.

По словам Матвиенко, в мире накопился целый ряд вопросов, решение которых невозможно без открытого и равноправного диалога Москвы и Вашингтона, без достижения взаимных договоренностей.

"В ряду этих проблем на первом месте - борьба с международным терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке, в других "горячих точках". Сохраняют актуальность вопросы противодействия распространению ядерного оружия, сотрудничество в освоении космоса, сохранении окружающей среды", - сказала она.

Всё большее значение приобретает защита от кибератак, других рисков, связанных с научно-техническим прогрессом, не говоря уже о развитии двустороннего торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, культурного сотрудничества, полагает спикер СФ.

"В общем, почва для взаимодействия России и США имеется. Сейчас всё упирается в добрую волю американской стороны. Мы, российские парламентарии, готовы сделать все от нас зависящее для возобновления и углубления такого процесса. Сенат и Палата представителей знают нашу позицию", - подчеркнула Матвиенко.