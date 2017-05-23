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Более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято у жителя Кызыла

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Кызыла и УФСБ Тувы изъяли у местного жителя более семи тонн немаркированной алкогольной продукции различных наименований, сообщило ГУ МВД России по республике.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела проведены обследования места жительства мужчины и торговых точек, где осуществлялась реализация контрафактной немаркированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок алкоголя различных наименований общим объемом свыше 7 тонн", - говорится в сообщении.

Установлено, что 54-летний житель Кызыла более года оптом закупал нелегальную алкогольную продукцию и поставлял ее в различные торговые точки столицы республики.

"У бутлегера была отлажена сеть сбыта поддельного алкоголя", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции").

Кроме того, по результатам исследования изъятого алкоголя, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ по факту незаконного использования товарного знака на алкогольной продукции.

Теги: Тува, Кызыл
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