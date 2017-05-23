КС РФ определит законность норм о депортации лиц без гражданства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ на заседании во вторник провозгласит постановление по делу о правилах выдворения апатридов (лиц без гражданства - ИФ) за правонарушения.

Как сообщила пресс-служба суда, поводом для рассмотрения дела послужила жалоба гражданина Ноэ Мсхиладзе. Он родился в Грузинской ССР в 1972 году, в 2014 году российские власти приняли решение о его депортации из РФ, и Мсхиладзе был помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Однако грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, так как заявитель не имел гражданства Грузии. В 2015 году он был освобожден из специального учреждения.

Позднее в отношении Мсхиладзе вновь было решено выдворить за пределы России. Его вновь поместили в центр содержания иностранных граждан. Ни Грузия, ни другая страна не изъявили готовности принять Мсхиладзе у себя.

"Все попытки добиться прекращения исполнения постановления о выдворении Мсхиладзе и его освобождения из специального учреждения, инициированные как самим заявителем, так и должностными лицами ФССП России, были отвергнуты судами. В своих решениях они ссылались на то, что оспоренные законоположения, устанавливая двухлетний срок давности исполнения любого административного наказания, не предусматривают пересмотра решения об административном выдворении и прекращения его исполнения из-за отсутствия фактической возможности такого выдворения конкретного лица", - говорится в сообщении.

Заявитель оспаривает положения статей 31.7 и 31.9 Кодекса об административных правонарушениях. По его мнению, данные нормы не позволяют судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления о выдворении разрешить вопрос о законности содержания человека в спецучреждении, возможности выдворения и прочем.