Путин выразил Терезе Мэй соболезнования после теракта в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Великобритании Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями теракта на стадионе Манчестера и подтвердил готовность к совместной борьбе с терроризмом, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", - подчеркнул президент России в телеграмме соболезнования.

"Глава Российского государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами - как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий", - говорится в сообщении.

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.