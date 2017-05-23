Главные новости
В миреЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекКультураПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаЭкономикаБывшая жена Потанина решила взыскать с экс-супруга 850 млрд рублей
В России

Путин выразил Терезе Мэй соболезнования после теракта в Манчестере

Есть обновление от 10:41

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Великобритании Терезе Мэй в связи с трагическими последствиями теракта на стадионе Манчестера и подтвердил готовность к совместной борьбе с терроризмом, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", - подчеркнул президент России в телеграмме соболезнования.

"Глава Российского государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами - как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий", - говорится в сообщении.

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.

Теракт в Манчестере

7 фотографий
Теги: Великобритания, Манчестер, Тереза Мэй, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС
Дмитрий Рогозин напомнил, что пока есть договоренность с США о работе на Международной космической станции до 2024 годаПодробнее
СМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
Оба российских офицера, служивших в Сирии военными советниками, погибли в начале маяПодробнее
МВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкогольМВД РФ собралось ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь
Предполагается, что непрохождение медосвидетельствования будет наказываться строже, чем само вождение в нетрезвом видеПодробнее
Суд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банкаСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Банк "Церих" требовал с певца 25 млн рублей залога по кредитуПодробнее
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Серийного производства не планируетсяПодробнее
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Прокуроры требовали шесть месяцев ареста для фигурантов дела о растрате 220 млн рублейПодробнее
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаЗа следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
Это следует из базового прогноза для конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года, пишет газета "Коммерсантъ"Подробнее
СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябреПодробнее
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекКультураПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаЭкономикаБывшая жена Потанина решила взыскать с экс-супруга 850 млрд рублейВ миреПолиция рассмотрит версию подрыва смертника в Манчестере
Найденный на лондонском автовокзале Виктория предмет оказался неопасным
Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский
В бюджете Трампа предлагается заменить военную помощь ряду стран на кредиты
Из-за велопарада и благотворительного забега в Москве перекроют ряд улиц
Россияне из организованных тургрупп не пострадали в результате взрыва в Манчестере
Трамп прибыл в Вифлеем на переговоры с Аббасом
Юг Израиля подвергся обстрелу с Синайского полуострова
Правозащитница сообщила об обысках у Кирилла Серебренникова
Экспорт часов из Швейцарии в апреле вновь снизился
Путин выразил Терезе Мэй соболезнования после теракта в Манчестере
"GM-АвтоВАЗ" приостановил конвейер из-за срыва поставок комплектующих
Рубль укрепился на фоне спроса со стороны компаний-экспортеров
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и ММВБ на 0,1-0,2%
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи