Президенты России и Македонии встретятся в среду в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - 24 мая состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Македонии Гёрге Ивановым, который прибудет в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Планируется также обмен мнениями по актуальной региональной тематике, прежде всего - ситуации в балканском регионе", - говорится в сообщении.

Президент Македонии прибудет в Москву для участия в церемонии вручения присужденной ему Международным общественным Фондом единства православных народов премии им. Святейшего Патриарха Алексия II.