Вставать в очередь к мощам Николая Чудотворца нужно у здания Минобороны на "Фрунзенской"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Организаторы принесения мощей Николая Чудотворца в Россию уточнили место сбора паломников, которые хотят поклониться этой святыне в московском храме Христа Спасителя.

"В настоящее время вход в очередь для поклонения мощам святителя находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы (на светофоре). Ближайшая станция метро - "Фрунзенская", - сообщает во вторник штаб по организации паломничества.

Ориентиром для паломников может быть здание министерства обороны РФ, которое находится на этом перекрестке.

Как сообщалось, накануне паломники проводили в очереди к мощам около двух-трех часов. В РПЦ посоветовали верующим не создавать ажиотаж, стремясь приложиться к святыне в самые первые дни, поскольку в общей сложности мощи Николая Угодника будут находиться в Москве 50 дней.