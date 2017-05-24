Патрушев рассказал об отражении атаки вируса WannaCry на российские ведомства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большая часть органов российской власти смогла избежать последствий глобальной атаки компьютерного вируса WannaCry, уязвимыми оказались только структуры, которые не завершили создание своих сегментов государственной системы обнаружения и предупреждения кибератак, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Основной части российских информационных систем органов государственной власти, финансовых учреждений и предприятий удалось своевременно зафиксировать попытки проникновения вируса и избежать серьёзных последствий", - сказал Патрушев, открывая Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Наличие стойких алгоритмов шифрования в распространённом вирусе свидетельствует о привлечении к его разработке специалистов высокого профессионального уровня", - отметил он.

"При этом уязвимыми оказались только структуры, которые не завершили создания своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - добавил Патрушев.

Восьмая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит с 23 по 25 мая. В ней принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

Российскую делегацию на встрече возглавил Патрушев.