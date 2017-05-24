В РФ запретили торговлю в интернете краснокнижными филинами, манулами и леопардами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области по требованию прокуратуры признал незаконной размещенную на ряде интернет-сайтов информацию о возможности приобретения занесенных в Красную книгу России редких животных и птиц.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил агентству "Интерфакс", что на продажу были выставлены филины, манулы и леопарды.

"Эта информация доступна для всех посетителей сайтов, предварительная регистрация и пароль не требуются. Между тем торговля такими животными запрещена законом, а содержание их в неволе допускается лишь в исключительных случаях, например, для сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях", - подчеркнул Зима.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании сведений, размещенных на страницах данных сайтов, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

"Суд счел наши требования абсолютно обоснованными. Иск удовлетворен. Это решение будет направлено в Роскомнадзор для включения этих страниц в соответствующий реестр запрещенной информации", - сказал собеседник агентства.