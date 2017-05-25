Глава МЧС прибыл в Красноярский край для ликвидации последствий пожаров

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Красноярский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров и оказанием помощи пострадавшим, сообщили в министерстве.

"По поручению президента РФ министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков во главе оперативной группы прибыл в Красноярский край, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим", - сказал сотрудник МЧС.

Из красноярского аэропорта глава МЧС отправился на облет наиболее пострадавших районов. Планируется, что он посетит город Канск, который в наибольшей степени пострадал от пожаров.

Ранее сообщалось, что в Канске из-за пожара погибли два человека. Кроме того, на территории края пострадали жилые дома, где проживали 533 человека.