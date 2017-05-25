Сотрудника мобильного оператора осудили за продажу данных о клиентах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Новосибирска приговорил к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком специалиста ПАО "МТС" 22-летнего Никиту Блинкова, сообщила прокуратура региона.

Он признан виновным в "незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельцев, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности". Суд установил, что подсудимый с 1 по 27 сентября 2016 года за 15 тысяч рублей, передал неустановленному лицу сведения конфиденциального характера в отношении 34 абонентов оператора.

Принадлежащий Блинкову iРhonе, признан орудием совершения преступления и конфискован в собственность государства.