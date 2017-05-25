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Дворцовый мост в Петербурге с пятницы будут разводить под музыку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Второй сезон звукового шоу "Поющие мосты" открывается в Петербурге в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Старт второго сезона музыкального действа пройдет у Дворцового моста. С ночи пятницы и до 3 сентября ежедневно Дворцовый мост будут разводить под музыку - как правило, под классические композиции.

Акция "Поющие мосты" стартовала в Петербурге прошлым летом. Организаторы также устраивали тематические недели, посвященные тем или иным петербургским композиторам.

Теги: Петербург
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