В ОНФ усомнились в корректности закупок "Почты России" на участие в ПМЭФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили сомнительную закупочную процедуру "Почты России" на участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба движения.

"Речь идет о закупке у единственного поставщика на сумму более 43 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По утверждению активиста проекта ОНФ "За честные закупки" Виктора Сергиенко, слова которого приводят в пресс-службе, заключенный контракт предполагает неоправданные траты, в том числе на дорогостоящие экскурсии, аренду искусственных растений и автомобиля представительского класса.

Он отметил, что на аренду автомобиля с водителем будет потрачено 625 тыс. рублей. Кроме того, за 1,1 млн рублей по контракту планируется оказать услуги по подбору и организации работы промоперсонала, "включающие в себя кастинг девушек модельной внешности, трансфер, обеспечение питания и проживания", также в контракте прописана экскурсия на 15 человек стоимостью 295 тыс. рублей.

"Особняком стоят траты "Почты России" на обустройство фирменного стенда. Аренда соответствующего оборудования в целом обойдется ФГУПу в 9,11 млн руб., включая аренду искусственных растений за 250 тыс. руб. Кроме того, работы по техническому обеспечению стенда будут стоить 3,51 млн руб., а производство конструкций и художественное оформление стенда - 8,1 млн руб", - сказал Сергиенко.

"Для разъяснения данной ситуации мы в ближайшее время обратимся в министерство связи и массовых коммуникаций РФ", - заявил эксперт проекта ОНФ "За честные закупки" Иван Ястреб.

В свою очередь, в "Почте России" сообщили "Интерфаксу", что закупка была проведена в полном соответствии с законодательством РФ и согласована Минкомсвязью России.

"Единственным подрядчиком выступает Фонд "Росконгресс", который на основании распоряжения правительства РФ является эксклюзивным организатором Петербургского международного экономического форума", - сказали в "Почте России".

"Общая стоимость услуг Росконгресса включает как оплату партнерского пакета, так и застройку, и эксплуатацию стенда "Почты России", а также расходы на организацию мероприятий. "Почта России" на протяжении нескольких лет является официальным логистическим партнером Петербургского международного экономического форума", - добавили в организации.

В "Почте России" напомнили, что рамках компания организует ряд деловых встреч с участием международных партнеров, включая генерального директора Всемирного почтового союза Бишара Хусейна.

"Считаем необходимым напомнить, что Почта России является прибыльным коммерческим предприятием, при этом не получая субсидий от государства", - подчеркнули в организации.