Глава МЧС пообещал помощь пострадавшим от паводка на Ставрополье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Все пострадавшие от паводка в Ставропольском крае получат материальную помощь и компенсации из федерального бюджета, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В кратчайшие сроки после ухода воды должны быть составлены все списки пострадавших для оказания им помощи из федерального и регионального бюджетов", - сказал он на оперативном совещании.

Министр пояснил, что из резервного фонда правительства РФ пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, компенсацию за полностью утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей.

"По поручению президента РФ я возглавляю всю оперативную группу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Основная задача - адресная конкретная помощь каждому пострадавшему в зоне бедствия", - сказал Пучков.

Он попросил направить в подтопленные районы комплексные медицинские бригады, в состав которых должны войти и педиатры.

Как доложили министру, по данным на 22:00 мск четверга, в Ставропольском крае подтоплены более 1 тыс. домовладений. Более 3,6 тыс. человек эвакуированы.

Пучков также распорядился сформировать комплексные бригады для проведения первичных восстановительных работ в зоне подтопления в Ставропольском крае.

"Уже сейчас формируйте комплексные бригады для оказания помощи в проведении первичных восстановительных работ после ухода воды. Они должны будут оказать помощь каждому домовладению в расчистке территории, уборке мусора", - сказал Пучков в ходе совещания.

Министр прибыл в Ставропольский край в ночь на пятницу и отправился в наиболее пострадавший от паводка посёлок Левокумка, чтобы оценить ситуацию на месте. Уровень воды здесь начал немного спадать.

"Сразу после ухода воды должна начаться оценка ущерба. Она должна осуществляться открыто, прозрачно и с привлечением общественности. В случае необходимости проводите сходы граждан", - сказал Пучков.

Он также поставил задачу доводить до людей всю информацию о принимаемых мерах.