МИД РФ счел кризис отношений с НАТО самым тяжелым со времен холодной войны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ распространил в пятницу заявление в связи с 20-й годовщиной подписания в Париже Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, из которого следует, что российско-натовские отношения переживают самый глубокий кризис со времен холодной войны.

Как отметили авторы, альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены Основополагающим актом и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности.

"Рассматриваем попытки обхода принципов Основополагающего акта как опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО. Видим в этом стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений", - говорится в заявлении.

В российском МИД убеждены, что состояние отношений России и НАТО во многом определяет качество европейской и международной безопасности, а "стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами".

Вместе с тем в МИД РФ выразили убеждение в том, что если даже в период блокового противостояния в рамках общеевропейского процесса удавалось выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем, то это тем более возможно сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют никакие идеологические разногласия.